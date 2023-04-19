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Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu yapıldı

AA

Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde “Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı” gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapıldı.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, hedeflerinin köylere en iyi hizmeti sunmak olduğunu belirtti.

Köylere yapılması planlanan içme suyu, yol, sulama suyu, parke taşı ve diğer ihtiyaçlar hakkında bilgilendirmede bulunan Güldoğan, vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Toplantıda daha sonra birlik üyeliği seçimlerine gidildi.

Seçim sonucunda birlik üyeliğine, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Karaduman ve Ömer Erkek ile Büyükçay Köyü Muhtarı Adem Verdi ile Yalnız Köyü Muhtarı Yaşar Öztürk seçildi.

Kaymakam Güldoğan, yeni seçilen üyeleri tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.

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