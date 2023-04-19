Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu yapıldı

Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde “Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı” gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapıldı.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, hedeflerinin köylere en iyi hizmeti sunmak olduğunu belirtti.

Köylere yapılması planlanan içme suyu, yol, sulama suyu, parke taşı ve diğer ihtiyaçlar hakkında bilgilendirmede bulunan Güldoğan, vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Toplantıda daha sonra birlik üyeliği seçimlerine gidildi.

Seçim sonucunda birlik üyeliğine, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Karaduman ve Ömer Erkek ile Büyükçay Köyü Muhtarı Adem Verdi ile Yalnız Köyü Muhtarı Yaşar Öztürk seçildi.

Kaymakam Güldoğan, yeni seçilen üyeleri tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.