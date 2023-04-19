Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gümüşhacıköy'den Merzifon'a giden Ömer Erdemir yönetimindeki 05 AAP 041 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde, Akif Bilmez'in kullandığı 19 ADD 267 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Aysel ve Emine Erdemir yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhacıköy ve Merzifon Devlet hastanelerine kaldırıldı.

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