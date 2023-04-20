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Amasya Valisi Masatlı, simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı

AA

Amasya Valisi Masatlı, simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, bir camide cemaate teravih namazı sonrası simit dağıttıktan sonra, simitlerini satamayan bir çocuğun bütün simitlerini satın alıp yüzünü güldürdü.

Amasya Valiliği tarafından, kentte teravih namazı sonrası simit yeme geleneğini devam ettirmek için Sultan Beyazıt Camisi'nde teravih namazından çıkan vatandaşlara simit dağıtıldı.

Vatandaşlara simit dağıtan Vali Masatlı, Türk ve İslam şehri Amasya'nın birçok geleneği ve göreneği uhdesinde barındırdığını söyledi.

Şehrin barındırdığı geleneklere sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

"800’ün üstünde simit dağıttık. Şimdi tabi biz burada simit dağıtınca doğal olarak ramazan ayında özellikle Sultan Bayezid Camisi çevresinde simit satan gençlerimiz, çocuklarımız tabi ki simit satamıyor. Bugün de karşımıza 'Ozan' çıktı. Biz de Ozan’ın elindeki simitleri alarak, hem kendini bir manada sevindirmiş olduk hem de o simitleri buraya gelen vatandaşlarımıza ikram ettik."

13 Yaşındaki simitçi Ozan Taşdelen ise “Son kalan simitlerdi, satamadım. Buraya geldim, Vali bey simitleri aldı. Telefon almayı düşünüyorum, babam da kazandığım paranın üstüne koyup telefon alacağım. Vali beye teşekkür ederim.'' dedi.

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