Amasya Valisi Masatlı, Taşova'da muhtarlarla bir araya geldi

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova'da mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Masatlı, Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarları ve muhtarlık müessesesini çok önemsediklerini söyledi.

Karar alırken veya herhangi bir işi yürütürken özellikle muhtarlardan çok önemli destek ve katkı gördüklerini anlatan Masatlı, "Cenabı Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Bizler devletin sorumluluğunu almış arkadaşlar olarak devletimizi diri ve güçlü tutacağız, milletimize hizmet etmekte birbirimizle yarışacağız. İnşallah imkanlar dahilinde elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız." dedi.



Özel İdareye son iki ayda 10 araç eklediklerini anlatan Masatlı, "Bu araçları kendi imkanlarımızla aldık. Bu araçları köylerimize daha iyi hizmet etmek için aldık ve biraz daha alacağız. Şimdiden mübarek Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum." diye konuştu.

​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.