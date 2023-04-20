Krikette Türkiye şampiyonu olan öğrencilerin hedefi milli takım

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 yıldır kriket branşında Türkiye şampiyonu olan Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu'nun hedefi, milli takıma oyuncu göndermek.

Okulun kriket takımı, Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Kriket Yıldızlar-Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda, küçük erkekler kategorisinde birinci oldu.

Kriket antrenörleri Tuğçe Sahra Ünlü ve beden eğitim öğretmeni Bahtiyar Eser eşliğinde çalışan öğrencileri ziyaret eden Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif alanda da gelişimini sağlamak amacıyla çalışma yapıldığını söyledi.

Şampiyon takımı tebrik eden Davu, "Öğrencilerimiz bireysel yeteneklerini geliştirmek amacıyla diğer branşlarda da ilçemizi temsil etmektedir. Emeği geçen tüm idareci, öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının daim olmasını istiyoruz. Artık uluslararası alana çıkmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Çünkü 2 yıldır Türkiye şampiyonu oluyoruz. Bundan sonra milli takıma oyuncu vermeyi hedefliyoruz." dedi.

11 yaşındaki Arda Gedik ise turnuvada hiç yenilmeden birinciliği kazandıklarını dile getirerek, milli takıma girmeyi hedeflediklerini kaydetti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.