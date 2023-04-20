Amasya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ferdi Turgut idaresindeki 34 DOE 459 plakalı otomobil, kum ocağı mevkisinde, Hüseyin Tutum'un kullandığı 05 HH 987 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ömer Turgut yaralandı.



Yaralılar, Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

























Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.