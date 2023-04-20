Amasya'da yıldırım isabet eden minarede hasar oluştu

Yardım dağıtımında izdiham çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir caminin minaresi zarar gördü.

İlçede etkili olan yağmur sırasında Artıkabat Mahallesi'nde bulunan Yeni Cami'nin minaresine yıldırım isabet etti.

Minarenin üst kısmında hasar oluşurken cami ve yanındaki evlerde bulunan elektronik cihazlarında hasar meydana geldi.

Yıldırım düşmesi esnasında camide kimsenin bulunmadığı öğrenildi.





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