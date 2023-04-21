Amasya'da depremzedelerle bayramlaşma programı düzenlendi

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AMASYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Amasya'daki yurtlarda kalan depremzedelerle bayramlaşma programı yapıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı ile protokol üyeleri, Kredi Yurtlar Kurumu Sultan Bayezid Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedeleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Esra Masatlı, devlet ve milletin el ele vererek yaraları hızla sardığını belirterek, "Bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Şehrimizde yaşayan depremzedelerin hepsi bizim misafirimiz, onlar bize emanet. Bu bayram yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle maalesef biraz buruk ama oradaki acıları dindirmek, Amasya'nın güzel insanlarının yüreklerinden kopup gelen yardımları oraya götürmek, onların yalnız olmadığını hissettirmek boynumuzun borcu." ifadesini kullandı.

Vali Mustafa Masatlı'nın ise koordinatör olarak Hatay'da görev yaptığı öğrenildi.





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