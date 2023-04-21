Taşova Kaymakamı Gökcecik şehit ailelerini ziyaret etti

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AMASYA (AA) - Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Ramazan Bayramı dolayısıyla 1999 yılında Gölcük depreminde şehit olan polis memuru Ali Öztürk ve 1994 yılında Şırnak Uludere'de şehit düşen Uzman Onbaşı Yılmaz Celep'in ailelerini ziyaret etti.

Gökcecik, şehitlerin ailelerini ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını sordu.



Vatan ve bayrak uğruna şehitlik mertebesine yükselen şehitleri saygı ve rahmetle anan Gökcecik, şehit ailelerinin kendilerine bırakılan en kıymetli emanet olduğunu söyledi.

Gökcecik, "Devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Şehitlerimizin fedakarlıklarını unutmak mümkün değil. Ne yaparsak yapalım, onların haklarını ödeyemeyiz. Vatan uğruna toprağa düşen bütün şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, değerli ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." dedi.

Kaymakam Gökcecik'e ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Temiz, İlçe Müftüsü Ferhat Koçak ve SYDV Müdürü Barış Gündüz eşlik etti.









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