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Amasya'da protokol üyeleri görevi başındaki ekiplerle bayramlaştı

AA

Amasya'da protokol üyeleri görevi başındaki ekiplerle bayramlaştı

AMASYA (AA) - Amasya'da protokol üyeleri, Ramazan Bayramı'nda görevi başında bulunan sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve zabıta görevlilerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Amasya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Belediye Başkanı Bayram Çelik ile protokol üyeleri, sağlık çalışanlarını, emniyet, jandarma, itfaiye ve zabıta personelini ziyaret etti.

Dağ, Amasya Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından gazetecilere, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu milletçe yaşadıklarını söyledi.

Bayramların insanlar arasındaki sevgi, saygı, dayanışma ve kaynaşmanın doruğa çıktığı özel günler olduğunu vurgulayan Dağ, "Bugün de çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için görev yapan tüm personelimizin bayramını tebrik ediyorum." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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