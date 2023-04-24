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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Valisi Masatlı öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobili inceledi

AA

Amasya Valisi Masatlı öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobili inceledi

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova ilçesinde lise öğrencilerinin yaptığı "Alpaslan" isimli elektrikli otomobili inceledi.

Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı, TEKNOFEST'te yarışma hakkı kazanan "Alpaslan" isimli elektrikli otomobil hakkında bilgiler alan Vali Masatlı, direksiyonuna geçtiği aracı test etti.

Vali Masatlı yaptığı açıklamada, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, eğitimde sağlanan imkanlar ile öğrenci ve öğretmenlerin dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Türkiye'nin teknolojideki gelişimini TOGG ile bütün dünyaya gösterdiğini ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Şu an TOGG dünyanın gözde araçlarından bir tanesi. TOGG aracını üreten mühendislerimiz bu okullarda yetişti. İnşallah bu genç kardeşlerimiz bu çıtayı daha da yükselteceklerdir. Aracı kullandım bir sıkıntı gözükmüyor, inanıyorum ki gençlerimiz yarışmada iyi bir derece alacaklardır. Başta gençlerimiz olmak üzere öğretmenlerimize ,okul müdürümüze, emeği geçen herkese ve gençlerimizi yetiştiren ailelerine teşekkür ediyorum."

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