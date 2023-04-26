Amasya'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA

Amasya'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'da tır ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Ümit K'nin (52) kullandığı 76 AAR 397 plakalı tır, Amasya-Taşova kara yolu Şahinler mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Duran E. (78 ) idaresindeki 05 HC 784 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü ile traktörde yolcu olarak bulunan İkbariye Ekici (78) ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İkbariye Ekici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'da kargaların kediye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasında
YEREL HABERLER Amasya'da kargaların kediye saldırdığı anlar cep ...
Bakan Yardımcısı Çam: Kütüphaneler gençlerin kendilerini zenginleştirecekleri merkezler
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Çam: Kütüphaneler gençlerin ...
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Amasya'da kütüphane ve cami açılışına katıldı
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Amasya'da ...
Amasya Valisi Masatlı öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobili inceledi
YEREL HABERLER Amasya Valisi Masatlı öğrencilerin yaptığı elektrikli ...
Merzifon'da park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Merzifon'da park halindeki otomobil yandı
AMASYA'DA ZİNCİRLEME KAZA; KARI- KOCA ÖLDÜ, 8 YARALI
YEREL HABERLER AMASYA'DA ZİNCİRLEME KAZA; KARI- KOCA ÖLDÜ, 8 YARALI
Amasya'da zincirleme kaza; karı- koca öldü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Amasya'da zincirleme kaza; karı- koca öldü, 8 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.