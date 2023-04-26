Amasya'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'da tır ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Ümit K'nin (52) kullandığı 76 AAR 397 plakalı tır, Amasya-Taşova kara yolu Şahinler mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Duran E. (78 ) idaresindeki 05 HC 784 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü ile traktörde yolcu olarak bulunan İkbariye Ekici (78) ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İkbariye Ekici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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