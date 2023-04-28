Amasya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hüseyin Kodak (42) idaresindeki 05 DH 964 plakalı otomobil, Doğantepe mevkisinde yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan annesi Meryem (81) ve kız kardeşi Neslihan Kodak (37) yaralandı.

Ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Kodak ile annesi Meryem Kodak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Neslihan Kodak'ın tedavisi ise sürüyor.



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