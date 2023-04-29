Amasya Şeker Fabrikası'nda yıllık 9 milyon litre etil alkol üretilecek

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AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya Şeker Fabrikası'nda etil alkolde üretim kapasitesi yüzde 50 artırılarak yıllık 9 milyon litreye çıkarıldı.

Amasya Şeker Fabrikası bünyesinde kurulan tesiste, yıllık 6 milyon litre olan etil alkol üretiminin 9 milyon litreye çıkarılmasına karar verildi.

Üç vardiya halinde çalışılan fabrikadaki laboratuvarda yapılan ölçümlerin ardından üretimine izin verilen etil alkol, talep doğrultusunda dezenfektan ve kolonya üretimi yapan fabrikalar ile özel ve kamu hastanelerine özel taşıma yöntemleriyle ulaştırılıyor.

Amasya Şeker Fabrikası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan, AA muhabirine, Türkiye'nin etil alkol ihtiyacının önemli bölümünü karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Ocak ayı itibarıyla başladıkları üretimin devam ettiğini, şimdiye kadar 6,5 milyon litre etil alkol üretildiğini belirten Özarslan, şöyle devam etti:

"5 bin 500 ton şilempe (şeker pancarının son ürünü, organik gübre üretiminde ana ham madde) üretimimizi de tamamlamış bulunmaktayız. Mayıs ayının sonuna kadar üretim planlarımız devam edecektir. Bu üretim planlamamız sonucunda da 9 milyon litrenin üzerinde etil alkol üretimini planlamaktayız. Şu ana kadar 25 bin ton melas tüketimi gerçekleştirdik. Kampanya sonunda inşallah 36 bin ton melası işleyip 9 milyon litrenin üzerinde etil alkol üretimimizi gerçekleştirmiş olacağız. Ülkemizde yıllık etil alkol ihtiyacımız 260 milyon litredir. Ülkemizdeki etil alkol fabrikaları 120 milyon litre üretim yapmaktadır."

Türkiye'nin etil alkol ihtiyacını dışarıya bağlı kalmadan karşılamayı ve ülkeye katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurgulayan Özarslan, bunun için kapasite artırımına yönelik yatırımları olduğuna işaret etti.

Öncelikle beşer bin ton kapasiteli iki melas tankı yaptıklarını dile getiren Özarslan, şunları kaydetti:

"Yine buna paralel olarak 2 adet ikişer milyon litrelik etil alkol stoklama tankımızı yaptık. Yine alkol kalitesine etki edecek 450 bin metreküp kapasiteli fermente tankını da 6 ay gibi kısa sürede yapıp faaliyete geçirdik. Şu an kullanımını da yapmaktayız. Bu yatırımlarımızın bedeli yaklaşık 25 milyon liradır. Salgın döneminde de ülkemizin etil alkol ihtiyacının büyük kısmını Amasya Şeker olarak karşılamış bulunmaktayız."

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