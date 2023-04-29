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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suluova'da emekli öğretmenin bahçesinde yetiştirdiği laleler çiçek açtı

AA

Suluova'da emekli öğretmenin bahçesinde yetiştirdiği laleler çiçek açtı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde emekli öğretmenin yetiştirdiği laleler, havaların ısınmasıyla çiçek açtı.

Maarif Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde lale ve çeşitli çiçek türleri yetiştiren 67 yaşındaki emekli öğretmen Fuat Yıldırım, özellikle doğu kültür ve mitolojilerinde özgün yere sahip olan lalelerin çiçek açmasını mutlulukla karşıladıklarını söyledi.

Çiçekleri çok sevdiğini, özellikle laleye özel ilgisi bulunduğunu dile getiren Yıldırım, bahçesinde yaklaşık 2 bin kök lale yer aldığını vurguladı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Emekli olduktan sonra evimin bahçesinde çok sevdiğim çiçek türlerinden yetiştirmeye başladım. Ağırlıklı olarak da lale mevcut. 25 yıldır özenle bakımını yaptığım laleler yapraklanarak çiçek açtı ve tüm güzellikleriyle bahçemi süsledi. Yaklaşık 10 günlük ömrü olan laleler çiçek açınca güzelliğini seyretmeye doyum olmuyor. Çok hassas olan laleleri yetiştirmek de özen istiyor ancak tohum bulmakta zorlanıyorum. Bu yüzden tohumları İstanbul'dan getirtiyorum. Bugüne kadar bahçemde binlerce lale yetiştirdim, binlercesini de isteyenlere hediye ettim."


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