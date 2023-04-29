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AMASYA (AA) - Amasya Merzifon Belediyesince düzenlenen 6. Merzifon Kitap Fuarı açıldı.

Kapalı Fuar Alanı'nda "Kitap herkesi buluşturur" sloganıyla düzenlenen fuarda, Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, onur konuğu olarak yer aldı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, açılışta yaptığı konuşmada, kitap fuarlarının vatandaşları okumaya teşvik ettiğini söyledi.

Fuarın ilçenin kültür ve sanat kimliğine büyük katkı sunduğunu belirten Güldoğan, "Kitaplar sadece bilgi kaynakları değildir, aynı zamanda kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara ulaştırılmasında önemli araçlardır. İnsanoğlu okumazsa kendisini ve medeniyetini ileriye taşıyamaz. Kitapseverler ile yazarları bir araya getiren fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Belediye Başkanı Alp Kargı da ünlü sanatçı ve yazarları ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bölgenin en büyük, keyifli, anlamlı, geleneksel kitap fuarını düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Yaptığımız bütün etkinliklerin merkezinde insan var. Eğitime, okumaya yönelik yaptığımız çalışmalar takdir görüyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkan Şoray'ın katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi.

7 Mayıs'a kadar açık kalacak kitap fuarına 100 yayınevi katılıyor. Kültürel etkinliklerin düzenleneceği fuarda, 200 şair ve yazarın da okurlarıyla buluşması planlanıyor.





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