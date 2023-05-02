Gümüşhacıköy’de Kut'ül Amare Zaferi'nin 107'nci yılı kutlandı

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AMASYA (AA) - Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 107'nci yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırladığı program, İlçe Halk Kütüphanesi'nde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Açılış konuşmasını yapan Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Turan, Kut'ül Amare Savaşı'nın, Çanakkale Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki ikinci ve son büyük zaferi olduğunu söyledi.

Programda öğrenciler tarafından hazırladığı oratoryo gösterisi ile şiir ve şarkılar söylendi.

Programa Kaymakam Ali Cemal Altınöz, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak ile siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.









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