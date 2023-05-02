Amasya'da el freni çekilmeden bırakılan "pat pat" bahçe duvarına çarptı

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AMASYA (AA) - Amasya'da el freni çekilmeden bırakılan "pat pat" adı verilen tarım aracı, hareket ederek bakkalın bulunduğu binanın bahçe duvarına çarptı.



Ziyaret beldesinde el freni çekilmeden park edilen "pat pat", bir süre sonra hareket etti.

Araç, hızlanarak bakkalın bulunduğu binanın bahçe duvarına çarpıp durdu. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bakkalın sahibi Muhammet Kabakçı, gazetecilere, olay sırasında iş yerinde müşteri bulunduğunu belirterek, "Müşteri telaşa kapıldı, ne olduğunu anlayamadım. Bir baktım 'pat pat' boşa gelmiş, duvara çarpmasaydı dükkana girecekti. Kendiliğinden hareket ederek bakkalın duvarına kadar geliyor." ifadelerini kullandı.





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