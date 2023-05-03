İl Milli Eğitim Müdürü Türkmen'den, TEKNOFEST'te ikinci olan öğrencilere ziyaret

AMASYA (AA) - Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, TEKNOFEST'te Liseler Arası Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması'nda tasarladıkları "Engelsiz Fırın" projeleriyle ikincilik elde eden öğrencileri ziyaret etti.

Suluova Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerini inceleyen Türkmen, proje danışman öğretmeni Şuayip Tanrıverdi ile öğrenciler Adem Özbektaş, Efecan Dısdiş ve Recep Can Ekşi'yi tebrik etti.

Amasya'nın her alanda olduğu gibi hem akademik hem de projeler alanında güzel hikayeler yazmaya devam ettiğini anlatan Türkmen, "Son başarı hikayemiz Suluova Şehit Erkan Ayaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizden geldi. Proje danışman öğretmen ve öğrencilerimiz, bir hayal ile yola çıkarak 'Engelsiz Fırın' gibi sosyal sorumluluk ifade eden güzel ve anlamlı bir proje ile yarışmaya dahil oldu. Müracaatlarının ilk yılında güzel bir sonuç alarak ilçe ve ilimizin de gururu oldular. Bundan sonra da başarılı çalışmalara dahil olabileceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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