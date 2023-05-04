Kaymakam Güldoğan'dan okul ve köy ziyareti

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AMASYA (AA) - Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, köyleri ve okulları ziyaret etmeye devam ediyor.

Kayadüzü Işık İlkokulu’nu ziyaret eden Güldoğan, fiziki, personel ve eğitim durumu hakkında okul müdürü Kemal Hıdır’dan bilgi aldı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Güldoğan, zaman buldukça okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmeye devam edeceğini söyledi.

Daha sonra Kayadüzü köyü muhtarlığını ziyaret eden Güldoğan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettikleri dile getiren Güldoğan, şunları kaydetti:

"Ziyaretimize eğitim ordumuzun neferleri çocuklarımızdan başladık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aldıkları ilkokul eğitimi gelecekte hayat akışları ve mesleklerini seçmeleri açısından çok önemli. Çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim vermenin gayretindeyiz. Kayadüzü köyümüzde de incelemelerde bulunarak, vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinledik. Bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam edeceğiz. Başta kaymakamlık olmak üzere tüm kurumlarımızın kapıları vatandaşımıza açıktır."

Kaymakam Güldoğan'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat eşlik etti.





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