Amasya'da yabancı öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya Üniversitesinde öğrenim gören yabancı öğrenciler, rektörlük tarafından düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı’nın katılımlarıyla üniversite binasında gerçekleşen kahvaltıda öğrenciler, öğretim görevlileriyle sohbet etti.

Elmacı, öğrencilerin Amasya Üniversitesini tercih etmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Amasya Üniversitesinin küresel alanda tanıtımına büyük katkıda bulunan öğrencilerimize teşekkür ederim. Öğrencilerle bir araya gelmek bizleri mutlu etti." dedi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Apaydın, Genel Sekreter Duran Çuhadar, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Nurşat Biçer'in yanı sıra akademik ve idari personel katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.