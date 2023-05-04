Taşova Belediyesi Yöresel Halk Pazarı'nın açılışı yapıldı

AMASYA (AA) - Taşova Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yöresel Halk Pazarı, törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk, törende yaptığı konuşmada, Taşova halkının kapalı pazar yeri hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pazar yerinin 3 bin 500 metrekare kapalı alan olmak üzere 7 bin metrekarelik alanda kurulduğunu anlatan Öztürk, "Pazar yerimizin toplam maliyeti 5 milyon 500 bin lira. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKAP) maliyetin yüzde 50'sini karşılayarak destek olmuştur, kalanını ise belediye olarak karşıladık. Ayrıca DOKAP Amasya'da ilk olarak bu pazar yerimizi desteklemiştir. Son dönemde Taşova ilçemize yapılan yatırımların toplam değeri ise 400 milyon liradır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışa AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, MHP Taşova İlçe Başkanı Aslan Berber ile vatandaşlar katıldı.

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