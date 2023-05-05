Amasya'da 61 amatör spor kulübüne 1 milyon 425 bin lira nakdi yardım yapıldı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan 1 milyon 425 bin lira nakdi yardım, 61 amatör spor kulübüne verildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 22 Haziran Spor Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerinin Amasya'da gençlerin ve çocukların spora yönelmesinde büyük pay sahibi olduğunu söyledi.

Türkiye'de son 20 yılda tarım, sanayi, teknoloji, ticaret, eğitim, ulaştırma ve sosyal hizmetler gibi tüm alanlarda büyük gelişim ve dönüşüme imza atıldığına işaret eden Masatlı, yaşanan bu gelişimin her alanda olduğu gibi spor alanında da kendini gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin spor altyapısının yenilenerek şehirlerin modern stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri ve diğer sportif tesislerle donatıldığını aktaran Masatlı, "Gelişen spor altyapısının yanı sıra ülkemiz hem yetiştirdiği sporcu sayısı hem de sporcularımızın uluslararası başarıları bakımından da önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ülkemiz genelinde 2002 yılında 278 bin olan lisanlı sporcu sayımız, 2022 yılı sonu itibarıyla 12 milyonu geçmiştir." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Vali Masatlı tarafından amatör kulüplerin başkanlarına, destek çekleri teslim edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.