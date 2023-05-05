Amasya'da 61 amatör spor kulübüne 1 milyon 425 bin lira nakdi yardım yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da 61 amatör spor kulübüne 1 milyon 425 bin lira nakdi yardım yapıldı

AA

Amasya'da 61 amatör spor kulübüne 1 milyon 425 bin lira nakdi yardım yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan 1 milyon 425 bin lira nakdi yardım, 61 amatör spor kulübüne verildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 22 Haziran Spor Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerinin Amasya'da gençlerin ve çocukların spora yönelmesinde büyük pay sahibi olduğunu söyledi.

Türkiye'de son 20 yılda tarım, sanayi, teknoloji, ticaret, eğitim, ulaştırma ve sosyal hizmetler gibi tüm alanlarda büyük gelişim ve dönüşüme imza atıldığına işaret eden Masatlı, yaşanan bu gelişimin her alanda olduğu gibi spor alanında da kendini gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin spor altyapısının yenilenerek şehirlerin modern stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri ve diğer sportif tesislerle donatıldığını aktaran Masatlı, "Gelişen spor altyapısının yanı sıra ülkemiz hem yetiştirdiği sporcu sayısı hem de sporcularımızın uluslararası başarıları bakımından da önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ülkemiz genelinde 2002 yılında 278 bin olan lisanlı sporcu sayımız, 2022 yılı sonu itibarıyla 12 milyonu geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Masatlı tarafından amatör kulüplerin başkanlarına, destek çekleri teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Amasya'da tanıtıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin yerli otomobili Togg Amasya'da tanıtıldı
Taşova Belediyesi Yöresel Halk Pazarı'nın açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Taşova Belediyesi Yöresel Halk Pazarı'nın açılışı ...
Taşova'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Taşova'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Amasya'da yardımcı kaynak kitaplar öğrencilere dağıtıldı
YEREL HABERLER Amasya'da yardımcı kaynak kitaplar öğrencilere ...
Amasya'da yabancı öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Amasya'da yabancı öğrenciler kahvaltıda bir araya ...
Vefat eden emekli öğretmenin vasiyeti üzerine kitapları kütüphaneye bağışlandı
YEREL HABERLER Vefat eden emekli öğretmenin vasiyeti üzerine ...
Kaymakam Güldoğan'dan okul ve köy ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Güldoğan'dan okul ve köy ziyareti
İl Milli Eğitim Müdürü Türkmen'den, TEKNOFEST'te ikinci olan öğrencilere ziyaret
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Türkmen'den, TEKNOFEST'te ...
Amasya Valisi Masatlı, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Amasya Valisi Masatlı, Halk Günü Toplantısı'nda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.