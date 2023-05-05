CHP'li Özel, Amasya'da seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı

AMASYA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Amasya'nın Merzifon ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Merzifon Belediyesince Kapalı Fuar Alanı'nda "Kitap herkesi buluşturur" sloganıyla düzenlenen Merzifon 6. Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Özel, yazarlarla sohbet etti.

Özel, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nde partisinin seçim koordinasyon merkezi önünde otobüsten partililerine hitap etti.

Sorunları nasıl çözeceklerini bildiklerini, projelerinin hazır olduğunu belirten Özel, cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin Amasya milletvekili adayları Reşat Karagöz, Arif Yılmaz ve Zeynep Ateş'e destek istedi.

Seçimin ikinci tura kalmaması için yüzde 50 artı bir oy gerektiğine işaret eden Özel, şöyle konuştu:



"Emekli öğretmenler mezun ettikleri öğrencilerden, esnaf müşterilerinden, ev hanımları kapı komşularından, ustalar kalfalarından ve çıraklarından, yani herkes hocalık hakkı için, tertip hakkı için, komşuluk hakkı için, bu milletin hakkını almak için lazım olan o bir oyu almamız lazım. Her şey çok güzel olacak. Bunun için çalışın, kararsızları ikna edin. Cehennemin kapısını aralık bırakmaya gelmez. Cehennemin kapısını birinci turda kapatın. Maazallah, oradan ateş çıkar, tekrar evi sarar."

İktidara geldikleri takdirde ihtiyaç sahiplerine "altın kart" dağıtacaklarını anlatan Özel, artık sorunu söylemek değil, çözmek ve yüzleri güldürmek istediklerini kaydetti.

Özel, daha sonra seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.





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