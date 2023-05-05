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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da çıkan yangında 3 evin çatısı yandı

AA

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, bitişiğinde bulunan iki evin çatısına sıçraması sonucu maddi hasara yol açtı.

Amasya'da çıkan yangında 3 evin çatısı yandı

AMASYA (AA) - Amasya’nın Taşova ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, bitişiğinde bulunan iki evin çatısına sıçraması sonucu maddi hasara yol açtı.

Yeşilırmak Mahallesi'nde Ahmet Eken’e ait evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 2 evin çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 evin çatısında maddi hasar oluştu.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç evin çatısında maddi hasar meydana geldiğini, olayda ölen ya da yaralanan olmamasının tek tesellileri olduğunu söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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