Amasya'da vatandaşlara yönelik trafik bilgilendirme etkinliği düzenlendi

AMASYA (AA) - Amasya'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim MeydanI'nda "Bu Yolda Sana Güveniyoruz, Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla stant kurdu.

Ekipler, stantta vatandaşlara broşürler dağıttı, emniyet kemeri, aşırı hız ve alkollü araç kullanmanın tehlikeleri hakkında bilgiler verdi.

Etkinliğe katılan Vali Mustafa Masatlı, Amasya'da kara yolları trafik güvenliğiyle ilgili olarak trafik ekiplerinin şehrin genelinde yapmış oldukları uygulamalar ve denetimlerle gece gündüz demeden trafik düzenini ve emniyetini sağlayarak kazaların önlenmesine çalıştıklarını anlattı.



Vali Masatlı, "Trafik sorununun çözülmesinde tatmin edici sonuçlar alınabilmesi yalnızca bu işten sorumlu kurum ve kuruluşların gayretleri ile varılabilecek bir hedef değildir. Yollarımızın kalitesinin daha da artmasının yanında, insanlarımızın bilinçlenmesi ve trafik kurallarına uymada gösterecekleri hassasiyet ve dikkatle daha da hızlı netice alacağız. Bu noktada herkesin, trafik kurallarına uymanın kendisinin ve başkalarının güvenliği için şart olduğunu bilmesi ve buna inanması gerekmektedir."













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