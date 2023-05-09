Amasya'da öğretmen ve veliler kan bağışında bulundu

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AMASYA (AA) - Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kampanya kapsamında, öğretmen ve veliler kan bağışı yaptı.

Kent genelinde görev yapan öğretmen ve öğrenci velileri, Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu bahçesinde konuşlandırılan Türk Kızılay aracında kan bağışında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, gazetecilere, kan bağışının önemine dikkat çekerek, bağışta bulunan öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Kampanyanın 13 Haziran'a kadar devam edeceğini aktaran Türkmen, "Merkezimizde yaklaşık 40 okulumuzda öğretmenlerimiz ve velilerimizin katılımıyla kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Velilerimizden ve öğretmenlerimizden yoğun katılım var. Tüm toplumu bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Okullarımızın bulundukları bölgelerde de mahalle sakinlerini ve şehrimizin güzel insanlarını kan vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kan bağışında bulunan öğretmen Hakan Yaşar da düzenli olarak kan verdiğini dile getirerek, "Bu benim 15'inci kan bağışım. Herkese, sağlıklı yaşamak istiyorlarsa kan bağışında bulunmalarını tavsiye ederim." dedi.



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