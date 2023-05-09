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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da öğretmen ve veliler kan bağışında bulundu

AA

Amasya'da öğretmen ve veliler kan bağışında bulundu

AMASYA (AA) - Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kampanya kapsamında, öğretmen ve veliler kan bağışı yaptı.

Kent genelinde görev yapan öğretmen ve öğrenci velileri, Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu bahçesinde konuşlandırılan Türk Kızılay aracında kan bağışında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, gazetecilere, kan bağışının önemine dikkat çekerek, bağışta bulunan öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Kampanyanın 13 Haziran'a kadar devam edeceğini aktaran Türkmen, "Merkezimizde yaklaşık 40 okulumuzda öğretmenlerimiz ve velilerimizin katılımıyla kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Velilerimizden ve öğretmenlerimizden yoğun katılım var. Tüm toplumu bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Okullarımızın bulundukları bölgelerde de mahalle sakinlerini ve şehrimizin güzel insanlarını kan vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kan bağışında bulunan öğretmen Hakan Yaşar da düzenli olarak kan verdiğini dile getirerek, "Bu benim 15'inci kan bağışım. Herkese, sağlıklı yaşamak istiyorlarsa kan bağışında bulunmalarını tavsiye ederim." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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