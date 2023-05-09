Taşova'da EYT'den emekli olan berberden vatandaşlara tatlı ikramı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde EYT'den emekli olan berber Bülent Koç, vatandaşlara baklava ikram etti.

Koç, emekli olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

İlçede 25 yıldır berberlik yaptığını anlatan Koç, "Emekli olduğum için bende büyük sevinç oluştu. Sevincimi paylaşmak için, 'eşime, dostuma, komşularıma ve vatandaşlarıma tatlı ikramında bulunacağım' diye kendi kendime söz verdim. Şükürler olsun, ilk emekli maaşımı aldım ve verdiğim söz üzerine tatlı ikramında bulundum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



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