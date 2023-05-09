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Amasya'da çocuklar için spor şenliği düzenlendi

AA

Amasya'da çocuklar için spor şenliği düzenlendi

AMASYA (AA) - Amasya'da Dünya Atletizm Günü etkinlikleri kapsamında çocuklar için spor şenliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 12 Haziran Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte, 4-7 yaş arası yaklaşık 500 çocuk için çeşitli spor aktiviteleri yapıldı.

Şenliğe katılan Vali Mustafa Masatlı, konuşmasında, okul çağındaki çocukların ders dışı zamanlarında spor yapma becerilerinin geliştirilmesini, bilgisayar başında ve çeşitli durağan pozisyonlarda kalmalarına engel olunarak hareket etmelerinin sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Amasya'dan uluslararası düzeyde başarı elde edecek sporcular çıkacağından şüphe duymadıklarını ifade eden Masatlı, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine önem verdiğimiz kadar spor, sosyal ve sanatsal faaliyetlerde de yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayan bu gibi projeleri çok önemsiyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, keşfedilecek yeteneklerin doğru yönlendirilmesi ve spor yapmalarına olanak sağlanması için gerekli hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz." diye konuştu.

Atletizm İl Temsilcisi Umut Kutlu ise "Bugün Dünya Atletizm Günü ve bu şenlikleri düzenliyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde eş zamanlı başladı. Burada amacımız çocuklarda atletizm ve sporunun bilinirliğini artırmak." dedi.

Türk Kızılay ve Yeşilayın da destek verdiği etkinlikler, yarın da devam edecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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