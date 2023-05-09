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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, Amasya'da çeşitli programlara katıldı

AA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, Amasya'da çeşitli programlara katıldı

AMASYA (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Amasya'nın Suluova, Gümüşhacıköy ve Taşova ilçelerinde çeşitli programlara katıldı.

Tiryaki, Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan Sarayöz Barajı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Veysel Tiryaki, 14 milyon metreküp su toplama ve 40 bin dönüm araziyi sulama kapasitesine sahip barajın, 2023 yılı yatırım programına alındığını ve 800 milyon lira yatırımla kapalı sisteme geçeceğini söyledi.

İlçedeki tarım alanlarına kapalı sulama sisteminin en kısa sürede kurulması için gerekli çalışmaların yapılacağını anlatan Tiryaki, "Çiftçilerin uzun yıllardır beklediği kapalı sulama sistemi sayesinde yoğun bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olan ilçede, su kaybının önüne geçilerek daha az suyla daha çok alanın sulanması sağlanacak, sulanamayan alanlar da suyla buluşturulmuş olacak" dedi.

- Suluova

Suluova ilçesinde özel bir restoranda muhtarlar ve çiftçilerle bir arayan gelen Tiryaki, Suluova’nın hayvansal üretiminin, tarım faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tutuğunu ifade etti.

2002 yılında genel desteklerden, hayvancılığa yüzde 4,4 gibi oldukça düşük bir pay verildiğini hatırlatan Tiryaki, şunları kaydetti:

"Tüm çabalarımız ve gayretlerimiz neticesinde Cumhurbaşkanımızın desteği ile şu anda gelinen aşamada, hayvancılığa verilen destek yüzde 25'lere ulaşmış bulunmaktadır. Biz üreticilerimizin her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kısa vadeli çözümler üretiliyor, üretilmeli, ancak hayvancılık gibi orta ve uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç duyan bir sektör için ben eminim yürüteceğimiz ve yürütmekte olduğumuz çalışmalar meyvelerini verecek. Buna ilişkin de şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda olumlu neticeler elde ediyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık sürede Allah’ın izniyle hem bitkisel üretim alanında hem de hayvansal üretim alanında çok daha güzel çalışmalar yapacağız.”

Tiryaki, ilçede ihalesi tamamlanmış 15 bin hektar kapalı devre sulama sisteminin bir an önce yatırım programına alınması için kendisinden söz istenilmesi üzerine, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi telefonla aradı.

Kirişçi, telefonda şu ifadeleri kullandı:

“Veysel bey o sözünüzü verin. Sulanmadık bir karış toprağımızın kalmayacak, aynı zamanda toplulaştırılmamış alanımız da kalmayacak. Çünkü hem sulamada modernizasyon hem de toplulaştırma, bizim tarımsal üretimde verimliliğimizi artırıcı temel unsurlardır. Bunlar olmadan tarımsal üretimde verimlilikten ve başarıdan söz etmek mümkün değildir. Birinci sırada gelen verim artışını sağlayan sudur. Suyu da en verimli, en tasarruflu şekilde kullanmak hepimizin görevidir. Dolayısıyla öyle bir yatırımı en kısa zamanda bu bölgeye yapacağız ve kardeşlerimiz de daha fazla kazanç elde edecekler."

- Taşova

Taşova ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla buluşan Tiryaki, yeni uygulamalarla Türkiye'de ekilmeyen arazinin kalmayacağını söyledi.

Daha çok çalışmak, gayret etmek, üretmek ve ülke insanının refah düzeyini artırma mecburiyetinde olduklarını ifade eden Tiryaki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık farklı bir anlayışa sözleşmeli tarıma geçiyoruz. Çünkü kocaman bir ülkeyiz ama arazimizin birçoğu ekilmiyor. Artık ekilmeyen arazi kalmayacak ve ekilmeyen araziler bir başkasına ektirilebilecek. Tarımla ilgili insanlar artık istediği yere istediği ürünü ekemeyecek. Devletle sözleşme yaparak gelir garantisi elde edecek, ektiği üründen zarar etmeyecek ve elimde kaldı demeyecek. Geçmişte yaşanan birçok sıkıntıları ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapıldı. Orman işletme müdürlüklerinin kazandığı paranın yüzde 10'u orman köylüsüne dağıtılacak."

Tiryaki’ye, programları sırasında, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, AK Parti Amasya milletvekili adayı Haluk İpek ve partililer eşlik etti.

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