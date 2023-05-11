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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hollandalı 54 yaşındaki kadın, Amasya'da Müslüman oldu

AA

Hollandalı 54 yaşındaki kadın, Amasya'da Müslüman oldu

AMASYA (AA) - Hollanda vatandaşı 54 yaşındaki Diana Hendrika Petronella, ziyaret için geldiği Amasya'nın Merzifon ilçesinde Müslüman oldu ve "Dilek" ismini aldı.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yaşayan Petronella, 31 yıl önce Türk vatandaşı Muhsin Köse ile evlendi. 4 çocuk annesi Petronella, eşiyle akraba ziyaretleri için Merzifon'a geldi.

Müslümanlığı araştıran ve kendi isteğiyle İslamiyet'e geçmek isteyen Petronella, İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Petronella, İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan'ın katıldığı ihtida töreniyle "Dilek" ismini alarak Müslüman oldu.

Pehlivan, Petronella'ya İslam dini ve Müslümanlığın gereklilikleri hakkında bilgiler verdiklerini söyledi.

Müslümanlığın büyük bir nimet olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Dilek kardeşimizin Müslüman olması bizleri mutlu etti. İnsanlar İslam'a yönelmeye başladı. Peygamberimiz, Hz. Ali'ye 'Ya Ali kırmızı develerin, dünya kadar altınların olmasındansa bir insanı hidayete erdirmek kadar güzel bir şey yoktur' diyor. Bir insanın hidayetine vesile olduk. Rabb'im böyle programları daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Petronella ise İslam dinini araştırarak seçtiğini, kelimeişahadet getirdikten sonra çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Tören sonunda Petronella'ya ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan kitaplar hediye edildi.


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