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Suluova ilçesinde depremzedeler yararına "Sesini Duyan Var" temalı resim sergisi açıldı

AA

Suluova ilçesinde depremzedeler yararına "Sesini Duyan Var" temalı resim sergisi açıldı

AMASYA (AA) - Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi tarafından, resim öğretmeni Seval Öztiryaki koordinatörlüğünde öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarından oluşan depremzedelere yardım amaçlı "Sesini Duyan Var" temalı resim sergisi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan serginin açılışını yapan Kaymakam Şafak Gürçam, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Gürçam, "Öğrencilerimizin özgür düşünceleriyle ürettikleri çok güzel eserler ortaya çıkmış. Emeklerine sağlık. Kadına ve çocuğa şiddet, salgın, hayvan sevgisi ve özellikle de öğrencilerimizin asrın felaketi depreme dikkat çeken eserler üretmeleri ve sergi gelirini de depremzedelere gönderecek olmaları çok anlamlı ve son derece insani bir davranış." dedi.

Programa, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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