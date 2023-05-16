Amasya’da tarihi mekanlarda oryantiring etkinliği gerçekleştirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA)- Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen oryantiring etkinliğine katılan 56 öğrenci, tarihi mekanlardaki hedefleri belirlenen sürede bulmak için birbirleriyle yarıştı.

Merzifon Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kara Mustafa Paşa Cami önünde düzenlenen yarışmada, öğrenciler birinci olmak için kıyasıya mücadele etti.

İlçedeki çeşme, hamam, cami gibi tarihi mekanlara bırakılan 12 hedefe, öğrenciler harita ve pusula kullanarak belirlenen sürede ulaşmaya çalıştı.

Yarışmanın ardından Kara Mustafa Paşa külliyesinde yer alan fotoğraf tutkunlarının en çok ziyaret ettiği yerlerden Kırkbadal’da etkinliğe katılan öğrencilere yönelik mini konser düzenlendi.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sunacağını söyledi.

Etkinliklerin 21 Mayıs'a kadar devam edeceğini aktaran Güldoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir gururla, heyecanla kutluyoruz. Merzifon tarihi, kadim bir kent. İlçemizin tarihi ve kültür kenti olmasının yanı sıra spor kenti de olmasını arzu ediyoruz. Oryantiring spor branşı da kentimize çok yakışıyor. Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında hem öğrencilerimizin tarihi mekanları öğrenmesi hem de kentimizin bu tarihi mekanlarını canlı tutmak amacıyla oryantiring etkinliği düzenledik. Kırkbadal mevkisi de Merzifon için önem arz ediyor. Gençlik Haftası’nı dolu dolu geçirmek için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ve daire müdürleri katıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.