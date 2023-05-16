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Amasya'da Gençlik Haftası kutlamaları sürüyor

AA

Amasya'da Gençlik Haftası kutlamaları sürüyor

AMASYA (AA) - Amasya ve ilçelerinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, Yavuz Selim Meydanı'daki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Öztürk, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda yaptığı konuşmada, gençlerden kendilerini her alanda yetiştirmelerini tavsiye etti.

Gençlerden eğitim ve teknolojinin sunduğu tüm kaynakları kullanarak, ulusa ve insanlığa yararlı bireyler olmak için çabalamalarını isteyen Öztürk, " Şehrimizin belirli noktalarında spor farkındalığı sağlayabilmek için mevcut olan antrenörlerimizle branşlarımızla beraber alanlar oluşturduk. Bu alanlarımıza Amasya halkını da davet ederek hem spor hakkında bilgi vermek o branşla alakalı, hem de bu branşların burada uygulamalarını sağlamak istiyoruz." dedi.

Meydanda kurulan spor stantlarında, vatandaşlar tenis, dart, basketbol ve bocce gibi harekete dayalı spor dallarını deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlikler 3 gün daha sürecek.

- Suluova

Suluova ilçesinde, Gençlik Haftası kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulkadir Saraç ve sporcular tarafından Suluova 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kurum çelengi sunuldu.

Saraç, Gençlik Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlanacağını ifade ederek, "Her yıl 15-21 Mayıs tarihlerinde kutlanan Gençlik Haftası kapsamında liseler arası voleybol, bilek güreşi, halat çekme, dart, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenliyoruz, bütün vatandaşlarımızı bu etkinliklere bekliyoruz." dedi.

- Taşova

Taşova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sercan Şenel, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Burada konuşan Şenel, Ulu Önder Atatürk'ün tüm Anadolu'yu kapsayan meşalesiyle gençlere armağan ettiği bu bayramı dolu dolu kutlamak için programlar hazırladıklarını belirtti.


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