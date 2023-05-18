Amasya'da geri manevra yapan otomobilin çarptığı kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'da geri manevra yapan otomobilin bir kişiye çarptıktan sonra güvenlik kulübesine vurarak durabilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Nazlı B. (45), yönetimindeki 60 FC 160 plakalı otomobille Çelebi Mehmet Caddesi'nde geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyeti kaybedince Kadir A'ya (40) çarptı. Araç, Ruhi Tingiz Diş Hastanesi güvenlik kulübesine çarparak durabildi.
Kazada yaralanan Kadir A, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.