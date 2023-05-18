Amasya'da Müzeler Haftası kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da Müzeler Haftası kutlandı

AA

Amasya'da Müzeler Haftası kutlandı

AMASYA (AA) - Amasya'da Müzeler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Amasya Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen programa katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri, lise öğrencileri tarafından açılan resim sergisinin açılışını yaptı.

Daha sonra beraberindekilerle sergiyi gezen Masatlı, sergilenen resimler hakkında bilgi aldı.

Masatlı, Müzeler Haftası'nı il protokolü ve vatandaşlarla birlikte kutladıklarını söyledi.

Amasya'daki müzelerin bünyesinde pek çok eseri barındırdığını dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Amasya Müzesi, Türkiye’deki önemli müzelerden biridir. Müzeler bir medeniyetin, bir kültürün, milletin, hatta milletlerin eserlerini barındırmakla beraber hem bunu gelecek kuşaklara göstermekte hem de bundan sonra o kuşaklara yön çizmek bakımından önem taşımaktadır. Bugün de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın almış olduğu kararla gece 12'ye kadar tüm müzelerimiz ücretsiz olarak ziyaretçilerimize açık. Biz de bu coğrafya da geçmişten, başta atalarımızdan kalma eserler olmak üzere tüm insanlığın bizlere emanet etmiş olduğu bu mirası müzelerimiz vasıtasıyla korumaya devam edeceğiz."








Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'da geri manevra yapan otomobilin çarptığı kişi yaralandı
YEREL HABERLER Amasya'da geri manevra yapan otomobilin çarptığı kişi ...
Amasya’da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Amasya’da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Amasya'da engelli öğrenciler için spor etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Amasya'da engelli öğrenciler için spor etkinliği ...
Bakan Nebati: İşsizlik 2018'den bu yana ilk kez tek haneye düştü
YEREL HABERLER Bakan Nebati: İşsizlik 2018'den bu yana ilk kez tek ...
Amasya'da Gençlik Haftası kutlamaları sürüyor
YEREL HABERLER Amasya'da Gençlik Haftası kutlamaları sürüyor
Amasya'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
YEREL HABERLER Amasya'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
Amasya’da tarihi mekanlarda oryantiring etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Amasya’da tarihi mekanlarda oryantiring etkinliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.