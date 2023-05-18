Amasya'da Müzeler Haftası kutlandı

AMASYA (AA) - Amasya'da Müzeler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Amasya Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen programa katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri, lise öğrencileri tarafından açılan resim sergisinin açılışını yaptı.

Daha sonra beraberindekilerle sergiyi gezen Masatlı, sergilenen resimler hakkında bilgi aldı.

Masatlı, Müzeler Haftası'nı il protokolü ve vatandaşlarla birlikte kutladıklarını söyledi.

Amasya'daki müzelerin bünyesinde pek çok eseri barındırdığını dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Amasya Müzesi, Türkiye’deki önemli müzelerden biridir. Müzeler bir medeniyetin, bir kültürün, milletin, hatta milletlerin eserlerini barındırmakla beraber hem bunu gelecek kuşaklara göstermekte hem de bundan sonra o kuşaklara yön çizmek bakımından önem taşımaktadır. Bugün de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın almış olduğu kararla gece 12'ye kadar tüm müzelerimiz ücretsiz olarak ziyaretçilerimize açık. Biz de bu coğrafya da geçmişten, başta atalarımızdan kalma eserler olmak üzere tüm insanlığın bizlere emanet etmiş olduğu bu mirası müzelerimiz vasıtasıyla korumaya devam edeceğiz."





























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