Merzifon'da ahşap yakma ve resim sergisi açıldı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ahşap yakma sanatı ve resim kursunda yapılan çalışmalardan oluşan sergi açıldı.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Akif Gülle Kültür Merkezi'nde açılan sergide 35 öğrencinin 110 eseri yer aldı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Gençlik Haftası kapsamında pek çok etkinlik gerçekleştirileceğini söyledi.

Gençlik Haftasını kutlayan Güldoğan, sergide emeği geçenleri tebrik etti.

Kurdele kesiminin ardından Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Fatih Gökçe ve öğrenciler, çalışmalarıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Sergi açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.