Taşova'da "bayrak yürüyüşü" yapıldı

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AMASYA (AA) - Taşova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşte protokol üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sercan Şenel, Türk gençliği olarak büyük mücadele ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacaklarını ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.

Yürüyüşe Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile vatandaşlar katıldı.





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