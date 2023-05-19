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Gümüşhacıköy'de şehitlik anıtı törenle açıldı

AA

Gümüşhacıköy'de şehitlik anıtı törenle açıldı

AMASYA (AA) – Gümüşhacıköy ilçesinde yaptırılan şehitlik anıtı, düzenlenen törenle açıldı.

Şehit Astsubay Selçuk Erdoğan'ın babası Şükrü Erdoğan'ın girişimleriyle yaptırılan şehitler anıtı, Derbentobruğu köyü Asker Tepesi mevkisinde açıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, çalışmanın anlamlı olduğunu, anlamlı bir günde de açılışının yapıldığını söyledi.

Anıtın şehitlerin hatıralarına sahip çıktıklarını göstermek bakımından yapıldığını anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu topraklar şehit kanıyla sulanmış topraklar. Atalarımız Sultan Alparslan'dan bugüne kadar bu topraklarda bulunmanın bir sebebi ve bir de bedeli var. Biz bu topraklara gelirken, nizamı aleme adalet dağıtmak, insanlara sahip çıkmak, kendimize dünyanın en güzel yerlerinden biri olan bu yeri yurt yapmak için geldik. Bu topraklara kendini feda etmiş insanlarımızın isminin yaşatılması için yapılan anıtımız hayırlı olsun."

Törene AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Komutanı Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu, 5. Ana Jet Üst Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


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