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Amasya'da bin kişiyi istihdam edecek fabrika için arsa tahsisi yapıldı

AA

Amasya'da bin kişiyi istihdam edecek fabrika için arsa tahsisi yapıldı

AMASYA (AA) - Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yapılacak ve bin kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası için arsa tahsis imza töreni düzenlendi.

Bahçelievler Kültür Sarayı’nda düzenlenen imza törenine, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

İmza töreninde konuşan Milletvekili Çilez, Türkiye'nin en önemli OSB'lerinden birinin Merzifon’da olduğunu, bünyesinde dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan firmaların yer aldığını söyledi.

OSB'ye yönelik yatırım talebinin her geçen gün arttığına dikkati çeken Çilez, “Amasya olarak her zaman bölgemize ve ilimize yatırım yapmak isteyen yatırımcıların yanında olduk. Bu gayret ve çabalarımızın meyvesi olarak bugün Merzifon Organize Sanayi Bölgemizde 7 bin kişinin istihdamının sağlanmasının haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Ulupınar Tekstil'in yapacağı bu yatırım bizlere ve bölgemize güç katacaktır. Bine yakın istihdamın sağlanacak olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Memleketimize, bölgemize, ilimize ve Merzifon'umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Fabrikanın yönetim kurulu üyesi Oğuzhan Yaman ise Merzifon'a büyük bir yatırım yapma aşamasında olduklarını vurguladı.

Lokasyon, iş gücü, ulaşım, lojistik gibi özellikleriyle öne çıkan Amasya’ya yatırım yapmaya karar verdikleri anlatan Yaman, şunları söyledi:

"Bir yıl önce üretime başladığımız Merzifon OSB’de bulunan fabrikamızda 239 çalışma arkadaşımızla, günlük 30 bin, yıllık yaklaşık olarak 8 milyon ürün üretmekteyiz. Kapasitemiz her geçen gün artarak devam etmektedir. Merzifon’a yapacağımız yatırımları daha da büyütmek için tahsis edilen arsa üzerine tamamlandığında 40 bin metrekare kapalı alanı olan entegre bir tesis kazandırılmış olacaktır. Bu tesiste yaklaşık bin kişilik istihdam sağlanacaktır. Sağlayacağımız bu istihdamla sadece Merzifon değil bölgede yaşayan insanımızın işsizlik problemini ortadan kaldırmak için katkı sağlamış olacağız."

Konuşmaların ardından 50 bin metrekarelik parselin tahsis sözleşmesi imzalandı.

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