Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonundaki toplantıda, OSB'nin mevcut durumu, uygulanan projeler, genişleme sahaları, istihdam konuları, yeni yatırım talepleri ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, ekonomik kalkınmanın öncüsü OSB'lerin gelişmesi, üretim, istihdam ve ihracat imkanlarının artması yönündeki çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Merzifon'un yatırım öngörülen ve yeni istihdam vaadinde bulunulan bir şehir olduğuna dikkati çeken Masatlı, "OSB'lerin daha çok büyümesi, daha çok gelişmesi, daha çok üretmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Merzifon OSB, bölgemizin en önemli iş sahalarından birisidir. Genişleme çalışmalarının tamamlanmasıyla OSB'mizde üretim ve istihdam daha da artacaktır. Vatandaşlarımıza olduğu gibi yatırımcılarımıza ve sanayicilerimize de kapımız her daim açıktır." dedi.

Toplantıya Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ile müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.







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