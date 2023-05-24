Gümüşhacıköy'de "İnsanlar Doğaya, Çöpler Kovaya" Projesi başladı

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AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından, "İnsanlar Doğaya, Çöpler Kovaya" isimli proje hazırlandı.

Proje kapsamında, öğrenci ve öğretmenler, ilçede bulunan Keltepe piknik alanındaki çöpleri temizleyerek piknik yaptı.

Okul Müdürü Aytaç Comba, öğretmen ve öğrencilerle birlikte çevreye duyarlılığı artırmak ve çevre bilincini yeni nesillere aktarmak için böyle bir projeyi uygulamaya koyduklarını söyledi.

Okulun 9. sınıf öğrencisi Zeynep Pekbay ise "İnsanlardan da burada daha duyarlı davranmalarını piknik yapılan ortamları kirletmemelerini istiyoruz. Bir plastik doğada binlerce yıl kaybolmuyor. Ufak bir cam parçası yüzünden binlerce ağaç yanıp kül oluyor. Bunların engellenmesi için daha duyarlı olunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Kaymakam Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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