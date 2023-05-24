Gümüşhacıköy HEM'de açılan aşçı çırağı kursu sona erdi

AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından açılan aşçı çırağı kursu tamamlandı.
Kursa katılan 13 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen törende konuşan Gümüşhacıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Deniz, meslek sahibi olmanın insan yaşamında önemli bir yeri bulunduğunu, bu amaçla farklı ihtiyaçlara yönelik değişik kurslar düzenlediklerini söyledi.
Törene Kaymakam Ali Cemal Altınöz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ile kamu kurumlarının müdürleri katıldı.