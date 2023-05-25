Amasya'da çiftçilere 60 ton Macar fiği ve yem bezelyesi tohumu dağıtıldı

AMASYA (AA) - Amasya Valiliğince, "Amasya Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında çiftçilere Macar fiği ve yem bezelyesi tohumu verildi.

Vali Mustafa Masatlı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törendeki konuşmasında, Amasya'nın coğrafya itibarıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun şekilde yapıldığı, tarımsal hasılası ülke ortalamasının üzerinde bulunan bir il olduğunu söyledi.

Son 20 yılda tarım ve hayvancılık alanına verilen sayısız destek ve teşvikten Amasya'nın da payını aldığına işaret eden Masatlı, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan gelişimi sağlamak adına ülkemize yeni bir vizyon çizmiş, hedefler belirlemiştir. Kendilerine hedefler belirleyen ülkeler, güçlü ülkelerdir. Biz de bu gücümüzü muhafaza etmek adına daha çok üretmeye, daha çok çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

Amasya'nın verimli topraklarıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı, tarımsal hasılası ülke ortalamasının üzerinde bulunan iller arasında yer aldığını anlatan Masatlı, "Amasya gerçekleştirdiği tarımsal üretim ile ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Son yıllarda yaşanan salgın, kuraklık ve jeopolitik sıkıntılar tarımın, gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadesini kullandı.

İli bölgenin kırmızı et üretim merkezi yapma hedefi doğrultusunda yem bitkileri üretimini desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Masatlı, "Bu kapsamda hayvancılık için önemli bir kaba yem kaynağı olan Macar fiği ile yem bezelyesi tohumlarını üreticilerimize teslim ediyoruz. Toplam 3 bin 500 dekarlık alanda ekilmek üzere 1 milyon 620 bin lira bedelli 30 ton Macar fiği ile 30 ton yem bezelyesi tohumlarını İl Özel İdaremizin yüzde 50 hibe desteği ile üreticilerimize sunuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tohumlar Vali Masatlı ve protokol üyelerince hak sahibi çiftçilere dağıtıldı.



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