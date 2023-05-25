Amasya'da 88 elektronik sigara ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da 88 elektronik sigara ele geçirildi

AA

Amasya'da 88 elektronik sigara ele geçirildi

AMASYA (AA) - Amasya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 88 elektronik sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, M.S. isimli şahsın çanta içerisinde bulunan elktronik sigaraların satışını yaptığını öğrendi.

Şüpheliyi kent merkezinde yakalayan ekipler, şahsın çatasında yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 88 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'da çiftçilere 60 ton Macar fiği ve yem bezelyesi tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Amasya'da çiftçilere 60 ton Macar fiği ve yem ...
Merzifon'un endemik bitki türü "yitik lale" çiçek açtı
YEREL HABERLER Merzifon'un endemik bitki türü "yitik lale" çiçek ...
Amasya'da heyelan kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Amasya'da heyelan kameraya yansıdı
Deprem bölgesinden Amasya'ya gelen kalay ustası mesleğini yaşatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesinden Amasya'ya gelen kalay ustası ...
Amasya'da 140 kişilik orkestra oluşturan lise öğrencilerinden konser
YEREL HABERLER Amasya'da 140 kişilik orkestra oluşturan lise ...
Amasya'da dolu ekili alanlarda hasara neden oldu
YEREL HABERLER Amasya'da dolu ekili alanlarda hasara neden oldu
Gümüşhacıköy HEM'de açılan aşçı çırağı kursu sona erdi
YEREL HABERLER Gümüşhacıköy HEM'de açılan aşçı çırağı kursu sona ...
Hamamözü'nde ortaokul öğrencileri yaşlıları ziyaret etti
YEREL HABERLER Hamamözü'nde ortaokul öğrencileri yaşlıları ziyaret ...
Gümüşhacıköy'de "İnsanlar Doğaya, Çöpler Kovaya" Projesi başladı
YEREL HABERLER Gümüşhacıköy'de "İnsanlar Doğaya, Çöpler Kovaya" ...
Amasya'da oluşan hortum kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Amasya'da oluşan hortum kameraya yansıdı
Amasya'da uçurtma şenliği yapıldı
YEREL HABERLER Amasya'da uçurtma şenliği yapıldı
Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
Amasya'da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Amasya'da sis etkili oldu
Amasya'da bin kişiyi istihdam edecek fabrika için arsa tahsisi yapıldı
YEREL HABERLER Amasya'da bin kişiyi istihdam edecek fabrika için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.