Amasya'da 88 elektronik sigara ele geçirildi

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AMASYA (AA) - Amasya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 88 elektronik sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, M.S. isimli şahsın çanta içerisinde bulunan elktronik sigaraların satışını yaptığını öğrendi.

Şüpheliyi kent merkezinde yakalayan ekipler, şahsın çatasında yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 88 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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