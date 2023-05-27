Telefonuna gelen bildirimi açınca banka hesabındaki parası çekildi

AMASYA (AA) - Amasya'da gazetecilik yapan Gizem Keten, telefonuna gelen bir bildirimi açınca banka hesabındaki 4 bin liradan fazla parası çekildi.

Telefonuna gelen bir bildirimi açan Keten'e (25), kısa süre sonra bankadaki hesabından para çekildiğine dair mesaj gelmeye başladı.



Bankanın müşteri hizmetlerini arayarak telefon hattının tanımlaması iptal ettiren Keten, daha sonra adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.



Keten, AA muhabirine, bir süre önce yeni bir cep telefonu aldığını, uygulamaları indirdikten sonra mobil bankacılık gibi uygulamalar için şifre tanımladığını söyledi.



Bu arada telefonun ekranına bir bildirim düştüğünü belirten Keten, "Bildirime tıkladıktan sonra banka hesabımdan para çekildiğine dair mesaj gelmeye başladı. Bankayı aramaya çalıştım ama bağlantı kuramadım. Müşteri hizmetlerini aradım, hattımı kapattırdım. Daha sonra ATM'den kalan paramı çektim. Ardından gidip suç duyurusunda bulundum ama o ana kadar hiç bilmediğim hesaplardan param çekilmişti." dedi.



Bankaya bununla ilgili bilgi verdiğini anlatan Keten, "Gelen bildirime tıkladığım için binlerce liramı kaybetmiş olabilirim. Aslında tedbirli olduğumuzu düşünüyoruz ama o yazıları okumadan, dikkat etmeden tıkladığımız için birçok kişi benim gibi mağdur olmuştur. Çok daha büyük problemler yaşayabilirdim. Fotoğraflarımız, kişisel bilgilerimiz, şifrelerimiz bilmediğimiz şekilde tanımladığımız yerlere ulaşabiliyor. Ben bir yerde hata yapmış oldum ama insanların bu konuda tedbirli olmasını istiyorum. Kesin olmamakla birlikte 4 bin liradan paramı kaybettim." ifadelerini kullandı.





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