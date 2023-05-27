Gümüşhacıköy'de muhtarlara KKKA eğitimi verildi

AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy ilçesinde muhtarlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında seminer verildi.

Gümüşhacıköy Halk Kütüphanesi'nde verilen seminere köy ve mahalle muhtarı katıldı.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlı Merkezi ebeleri Sacide Bercçinli Topal ve Sedef Kaya tarafından muhtarlara slayt eşliğinde KKKA hastalığı anlatıldı.

Topal, KKKA'nın virüslerin meydana getirdiği kenelerle bulaşan, şiddetli seyir gösteren bir hastalık olduğunu söyledi.

Hastalığın bulaşma yolları hakkında da bilgi veren Topal, şunları kaydetti:

"Vücut üzerindeki keneler öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneleri vücuttan uzaklaştırmak amacıyla üzerlerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı, alkol ve benzeri kimyasal ürünler dökmek gibi yöntemlere başvurulmamalıdır. Vücuda tutunan kene, hiç vakit kaybedilmeden çıplak elle dokunmamak şartıyla kene kartı, eldiven, kağıt mendil, bez veya naylon poşet gibi materyal kullanılarak ezmeden, patlatmadan hemen çıkarılmalıdır. Kene vücuttan çıkartıldıktan sonra tutunma yeri su ve sabunla temizlenmeli ve daha sonra tentürdiyot gibi antiseptik solüsyon uygulanmalıdır. Eğer kişi keneyi kendi çıkaramayacaksa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır."





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