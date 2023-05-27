Gümüşhacıköy'de belediye personeli sağlık taramasından geçti

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya'da Gümüşhacıköy Belediyesi personeli, sağlık taramasından geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların muayenesi yapıldı, akciğer filmleri çekildi, EKG, işitme testi ve kan örnekleri alındı.

Uzman doktorlarca değerlendirilen sonuçlar, kuruma bildirilerek personele ait sağlık takibi dosyalarına işlenecek.

Belediye Başkanı Zehra Özyol, çalışanların sağlığını önemsediklerini vurgulayarak, belediye bünyesinde çalışan personelin yaptıkları işe bağlı olarak gelişebilecek sağlık problemleri ve iş risklerini tespit etmek ve çalışanları bu risklerden korumanın öncelikleri olduğunu söyledi.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.