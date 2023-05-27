Gümüşhacıköy'de belediye personeli sağlık taramasından geçti

AMASYA (AA) - Amasya'da Gümüşhacıköy Belediyesi personeli, sağlık taramasından geçirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların muayenesi yapıldı, akciğer filmleri çekildi, EKG, işitme testi ve kan örnekleri alındı.
Uzman doktorlarca değerlendirilen sonuçlar, kuruma bildirilerek personele ait sağlık takibi dosyalarına işlenecek.
Belediye Başkanı Zehra Özyol, çalışanların sağlığını önemsediklerini vurgulayarak, belediye bünyesinde çalışan personelin yaptıkları işe bağlı olarak gelişebilecek sağlık problemleri ve iş risklerini tespit etmek ve çalışanları bu risklerden korumanın öncelikleri olduğunu söyledi.