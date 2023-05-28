Kaymakam Gökcecik sandık çalışanlarını ziyaret etti

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AMASYA(AA) - Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda kurulan seçim sandık görevlilerini ziyaret etti.

Gökcecik, Uluköy, Alpaslan, Sepetli, Destek ve Boraboy köylerinde kurulan seçim sandıklarını ziyaret ederek, görevlilerden bilgi aldı.

Seçimlerin demokrasi şenliği havasında geçtiğini belirten Gökcecik, "İlçemizde seçim süreci herhangi bir asayiş olayı olmadan huzurlu şekilde yapılmaktadır. Seçimler büyük demokratik olgunluk içerisinde geçiyor. Taşova olarak örnek bir seçim süreci geçiriyoruz. Mahalle ve köy muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimlerin huzurlu ve güvenli şekilde yapılmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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