Hastalar, sağlık ekiplerince sandıklara götürülerek oylarını kullandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA/KASTAMONU (AA) - Amasya'da rahatsızlıkları nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen Bekir (78) ve Dudu (73) Ülker çifti, ambulansla Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne getirildi.

Ülker Çifti, sağlık görevlilerince ambulanstan alınarak sedye ile oy kullanacakları sınıfa kadar götürüldü.

Oyunu kullandıktan sonra ambulansa getirilen Bekir Ülker, gazetecilere, "Allah memleketimize hayırlı uğurlu etsin. Oyumu kullandım, ambulansla geldim. Allah razı olsun, Allah devlete zeval vermesin." dedi

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 13 ambulans, 12 hizmet aracı ve 75 personel, gün boyunca hastaların hizmetinde oldu.

- Kastamonu

Kastamonu'da engelliler ile evde sağlık hizmeti alanlar, özel araçlarla taşındı, yatağa bağımlı hastalar ise seyyar sandıkta oy kullandı.

Kent merkezinde 20 hasta, evlerine getirilen sandıklarda vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünce 20 ambulans, gün boyunca hastalara hizmet verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.